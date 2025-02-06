В ЦИК ответили, через какое время после окончания боевых действий можно провести выборы

Дубовик подчеркнули, что даже после прекращения огня военное положение не будет отменено сразу.

Для качественной подготовки выборов после окончания военного положения нужно не менее полугода.

Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик в эфире Новини.LIVE.

"Мы не знаем, в каком, в какой ситуации окажется Украина после отмены военного положения. В каком состоянии будет избирательная инфраструктура, то есть места проведения голосования, каким будет состояние оккупированных территорий, каким будет состояние минирования населенных пунктов, каким образом будет происходить внутренняя миграция. Здесь я полностью солидарен с высказыванием госпожи Елены Шуляк. Действительно, для качественной подготовки выборов нужно не менее полугода", - отметил Дубовик.

Дубовик также подчеркнул, что даже после прекращения огня, военное положение не завершится моментально.

"То есть у нас на сегодняшний день даже есть такой термин законодательство военного положения, когда изданы десятки тысяч нормативных актов, которые предусматривают свое действие во время военного положения или определенное действие после его отмены. То есть, безусловно, будет какой-то переходный период. Он по другому быть не может, потому что переход на мирные рельсы потребует изменения и бюджетного процесса, и процесса организации государственного управления. Здесь можно говорить достаточно много", - добавил заместитель председателя ЦИК..

Напомним, на сайте ЦИК снова открыли доступ к информации о выборах.

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