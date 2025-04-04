В Дании сделали громкое заявление о планах Трампа аннексировать Гренландию

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен / © Associated Press

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Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время визита в Гренландию заявила о готовности усилить оборонное сотрудничество с США в Арктике, но решительно отвергла любые претензии Вашингтона на территорию Дании.

Об этом сообщило издание Reuters.

Визит состоялся на фоне напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа о возможности аннексии Гренландии. На пресс-конференции вместе с лидерами Гренландии Фредериксен обратилась к американцам на английском.

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«Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы отправить сообщение непосредственно Соединенным Штатам Америки. Это касается не только Гренландии или Дании, это касается мирового порядка, который мы строили вместе по ту сторону Атлантики в течение многих поколений. Вы не можете аннексировать другую страну, даже споря о безопасности», — заявила премьер.

Будущий премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что регион и Дания должны действовать едино.

Ранее Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с датским коллегой Ларсом Локке Расмуссеном подтвердил право Гренландии на самоопределение. Однако вице-президент США Джей Д. Вэнс ранее обвинил Данию в недостаточной обороноспособности острова.

Фредериксен заявила, что характеристика Вэнса в отношении Дании была «несправедливой». Она перечислила инициативы страны по безопасности, такие как новые арктические суда, беспилотники с большой дальностью и спутниковые возможности, добавив, что Дания вскоре анонсирует дополнительное финансирование.

«Если вы хотите быть более присутствующими в Гренландии, Гренландия и Дания готовы, и если вы хотите укрепить безопасность в Арктике, как и мы, тогда давайте сделаем это вместе», — добавила Фредериксен.

Напомним, премьер Дании призвала США усугубить ситуацию в Арктике.