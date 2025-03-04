В Дании сделали громкое заявление об остановке помощи для Украины от США

Поульсен сказал, что ситуация очень серьезная. По его словам, в ближайшие несколько дней Европа должна принять решение о дополнительном 1 млрд евро на украинскую оборонную промышленность.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен прокомментировал приостановку военной помощи для Украины от США и заявил, что Европа должна делать гораздо больше и гораздо быстрее для поддержки Киева.

Об этом министр сказал датскому телеканалу TV2.

Поульсен сказал, что выражает "свое большое сожаление" по поводу решения американцев.

"Они помогают поставить Украину в затруднительное положение, когда она нуждается в большей поддержке. Поэтому объявление о прекращении военной поддержки означает, что Европа должна действовать гораздо быстрее", — подчеркнул Поульсен.

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Он заявил о существовании потребности в гораздо большей скорости со стороны Европы, а также о необходимости, "чтобы мы в Европе приняли решение в ближайшие несколько дней о выделении дополнительно одного миллиарда евро на украинскую оборонную промышленность".

Министр обороны Дании в комментарии агентству Ritzau подчеркнул, что решение о приостановке американской помощи для Украины – "это очень серьезная ситуация". По словам Поульсена, это будет иметь серьезное влияние на Украину.

"Это повлияет на поле боя, и не в последнюю очередь на способность украинцев защищать себя. Есть вещи, от которых украинцы полностью зависят по отношению к американцам", — добавил чиновник.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что военная помощь для Украины от США была приостановлена через хаб на территории его страны.