Глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен считает, что Евросоюз не должен "снижать планку" по членству для Украины в вопросах коррупции и демократии.

Об этом он заявил в комментарии Financial Times.

По его словам, Копенгаген поддерживает членство Украины, Молдовы, Грузии и стран западных Балкан в ЕС, но "геополитические обстоятельства" не оправдывают отмену реформ управления. Политик отмечает, что "намного легче завершить реформы, когда вы идете к членству, чем тогда, когда вы уже присоединились".

"Если вы не закончите процесс реформ до вступления, то может возникнуть риск замедления после этого. А мы не экспортируем стабильность, мы рискуем импортировать нестабильность. Вот почему так важно подчеркивать необходимость выполнения критериев (членства в ЕС — Ред.)", — подчеркнул он. он

Комментируя требование президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном вступлении в ЕС, Расмуссен отметил: если и должен быть "особый режим" для Украины, то он должен быть в форме дополнительной помощи с полным привлечением правительств ЕС, чтобы помочь Киеву соответствовать стандартам.

Глава датского МИД не назвал конкретные сроки членства для Украины или других кандидатов. Впрочем, по его словам, "все понимают, что по геополитическим соображениям мы должны активизироваться настолько, насколько это возможно".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа Украины является условием содержательного обсуждения членства Украины в Альянсе.

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