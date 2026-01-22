- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 883
- Время на прочтение
- 1 мин
В Давосе началась встреча Зеленского и Трампа
На данный момент никаких деталей о переговорах двух лидеров нет.
В швейцарском Давосе 22 января началась очередная встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа.
Об этом сообщил журналистам спикер президента Украины Сергей Никифоров.
На данный момент деталей и больше информации о переговорах лидеров двух стран нет. Известно, что Трамп прибыл в Давос накануне, а сегодня подписал устав Совета мира. При этом Зеленский прибыл в Швейцарию сегодня.
Заметим, что накануне во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп анонсировал встречу с Зеленским. Вместе с тем президент США в очередной раз высказался, что, мол, верит в готовность президента-диктатора России Владимира Путина заключить соглашение о мире в Украине.
Напомним, перед подписанием устава своего Совета Дональд Трамп высказался, что окончание войны в Украине состоится «очень скоро». Повторяя рефреном свои заявления о прекращении войн, он еще раз подчеркнул, что на Ближнем Востоке достигнут мир, а еще одно урегулирование «начнется очень скоро».