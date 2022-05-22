В Давосе начнется Всемирный экономический форум: о чем будут говорить

В Давосе начнется Всемирный экономический форум: о чем будут говорить

В понедельник на форуме также ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского.

С 22 по 26 мая в Давосе (Швейцария) пройдет Всемирный экономический форум. Представителей России на официальных мероприятиях не будет.

Об этом сообщается на сайте форума.

Встреча сконцентрирована на теме "Переломный момент истории: Государственная политика и бизнес-стратегии". Основные выступления будут проходить с 23 по 26 мая.

Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 50 мировых лидеров, в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава МВФ Кристалина Георгиева, канцлер ФРГ Олаф Шольц и другие.

Это первая встреча за два года в формате офлайн с начала пандемии коронавируса. В ней примут участие около 2500 лидеров политики, бизнеса, гражданского общества и СМИ.

Мировые лидеры обсудят глобальные проблемы и поиск решений важнейших вызовов мира, включая глобальную пандемию COVID-19, войну в Украине, геоэкономические потрясения и изменения климата.

"Война в Украине и связанная с ней трагедия требует глобальных моральных действий. Лидеры будут решать неотложные гуманитарные проблемы и вызовы безопасности, одновременно продвигая давние экономические, экологические и социальные приоритеты, укрепляя основы стабильной глобальной системы", — говорится в сообщении.

Сессии будут посвящены: глобальному сотрудничеству; перестройке экономики; обществу, справедливости и глобальному здоровью; природы, пищи и климата; трансформациям отрасли; а также инновациям, управлению и кибербезопасности.

Напомним, Всемирный экономический форум заморозил отношения с Россией, включая стратегическое партнерство с олигархами.

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