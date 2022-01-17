В ДБР уверяют, что дело о госизмене Порошенко не является политически мотивированным

В ДБР уверяют, что дело о госизмене Порошенко не является политически мотивированным

Представительница ДБР подчеркнула, что политику следует оставить политикам, а факты — следователям.

В Государственном бюро расследований (ГБР) уверяют, что по "угольному делу" против бывшего президента Украины, народного депутата Петра Порошенко нет политических мотивов.

Об этом заявила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян во время брифинга.

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"Это дело... не является политически мотивированным. Мы акцентируем внимание, что политику мы оставляем политикам, а факты пусть остаются у следователей", — подчеркнула Сапьян.

По словам пресс-секретаря, ДБР приветствует решение народного депутата Украины Петра Порошенко не оставаться за границей и принять участие в судебном заседании.

"Надеемся, что судебный процесс будет проходить в порядке, определенном Уголовно-процессуальным кодексом", — отметила советница.

Напомним, в аэропорту "Киев" около 9:00 утра приземлился самолет из Варшавы, на борту которого находился пятый президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене.

Экс-президент пожаловался, что в аэропорту ему долго не отдавали паспорт. Однако после 15 минут проверок Порошенко пропустили.

Уже в 11:00 в Печерском суде Киева должно было начаться заседание по избранию экспрезидента меры пресечения.

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