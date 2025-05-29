В действиях Трампа по отношению к Путину победы не наблюдается – Портников рассказал о тактике российского диктатора

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин сознательно затягивает диалог с президентом США Дональдом Трампом, имитируя готовность к конструктиву, хотя на самом деле не предпринимает никаких шагов к прекращению войны.

Об этом политолог Виталий Портников заявил на своем YouTube канале.

По его словам, Путин ведет телефонные разговоры с Трампом в стиле, который американский лидер хочет слышать: мол, есть потенциал для договоренностей, но нужны дополнительные условия, которые следует обсудить. В то же время российская сторона никаких реальных действий по прекращению огня не предпринимает.

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"Путин, по сути, хочет затянуть этот процесс на максимально возможный срок. Он демонстрирует дипломатическую активность во избежание изоляции, над которой работал Байден", - подчеркнул Портников.

Журналист считает, что Путин стремится к встрече с Трампом только в удобный для себя момент — когда это не заставит его идти на уступки, ограничивающие способность РФ вести войну.

Тактика, которую российский диктатор применяет сейчас, по мнению Портникова, примитивна, предсказуема и должна завершиться дипломатическим поражением. Но только при том условии, что президент США действительно стремится к победе, а не к затягиванию разговоров.

"В действиях Дональда Трампа по отношению к Путину победы как таковой не наблюдается. Есть угрозы, но потом настроение меняется, и снова продолжаются разговоры еще 2-3 недели", - отмечает Портников.

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Европейские лидеры, по словам журналиста, продолжают давить на администрацию США, отмечая, что Путин не остановится без серьезного давления, и разговоры "в мягком тоне" только играют Кремлю на руку.

Напомним, что президент США Дональд Трамп предупредил РФ, что она играет с огнем, продолжая свое военное наступление в Украине. Впрочем, эта угроза ничего не будет означать, если Белый дом не займет более решительную позицию в своих отношениях с Кремлем.