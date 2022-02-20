В "ДНР" началась принудительная мобилизация: мужчин забирают насильно

Мужчин насильно забирают на войну с Украиной.

В "ДНР" началась принудительная мобилизация.

Об этом сообщает украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Жители греческого села Стила на оккупированной территории обращаются к послу Греции в Украине с просьбой о помощи и огласке. По словам жителей, с позавчерашнего дня мужчин насильно забирают на войну с Украиной.

"Вчера люди в военной форме зашли в греческое село и силой вывезли в неизвестном направлении Андрея Водолазкина, отца троих детей, младшему из которых пять лет. Другой мужчина, имени которого я не буду называть, уже второй день скрывается от принудительной мобилизации оккупантов", – говорится в сообщении.

Отметим, что Стила, основанная греческими переселенцами из Крыма, с 2014 г. внесена в список населенных пунктов на Востоке Украины, на которых временно не действуют украинские власти.

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