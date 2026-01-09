В Дохе прокомментировали повреждение посольства в Киеве: заявление МИД Катара

Катар отреагировал на повреждение посольства в Киеве в результате атаки РФ / © Facebook Андрея Сибиги

Официальная Доха отреагировала на последствия ночной атаки на украинскую столицу, во время которой пострадало здание катарской дипломатической миссии.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Катара, опубликованном на сайте ведомства.

Состояние персонала и дипломатическая позиция

В министерстве подтвердили факт повреждения здания, отметив, что государство выражает по этому поводу «глубокое сожаление». В то же время там успокоили относительно судьбы сотрудников.

"Подтверждаем, что никто из дипломатов и сотрудников посольства не пострадал", — говорится в сообщении.

На фоне инцидента МИД Катара отметил необходимость защиты посольств, дипломатических миссий и штаб-квартир международных организаций от последствий кризисов, как того требует международное право.

Призывы к диалогу

Несмотря на удар по собственной дипмиссии, риторика Катара по поводу войны остается неизменной. В заявлении ведомство вновь напомнило о своей позиции о необходимости урегулирования «российско-украинского кризиса» путем переговоров.

«Министерство подтверждает твердую позицию Государства Катар, которое призывает к разрешению российско-украинского кризиса путем диалога и мирных средств… и подтверждает полную поддержку всех международных усилий, направленных на деэскалацию», — резюмировали катарские дипломаты.

Напомним, ночной российский удар по столице Украины 9 января нанес повреждения помещению посольства Государства Катар в Киеве. МИД Украины призывает государства Персидского залива публично отреагировать на действия Москвы.