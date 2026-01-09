- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 439
- Время на прочтение
- 1 мин
В Дохе прокомментировали повреждение посольства в Киеве: заявление МИД Катара
Государство Катар выразило «глубокое сожаление» по поводу повреждения здания своего посольства в Украине в результате российских обстрелов Киева.
Официальная Доха отреагировала на последствия ночной атаки на украинскую столицу, во время которой пострадало здание катарской дипломатической миссии.
Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Катара, опубликованном на сайте ведомства.
Состояние персонала и дипломатическая позиция
В министерстве подтвердили факт повреждения здания, отметив, что государство выражает по этому поводу «глубокое сожаление». В то же время там успокоили относительно судьбы сотрудников.
"Подтверждаем, что никто из дипломатов и сотрудников посольства не пострадал", — говорится в сообщении.
На фоне инцидента МИД Катара отметил необходимость защиты посольств, дипломатических миссий и штаб-квартир международных организаций от последствий кризисов, как того требует международное право.
Призывы к диалогу
Несмотря на удар по собственной дипмиссии, риторика Катара по поводу войны остается неизменной. В заявлении ведомство вновь напомнило о своей позиции о необходимости урегулирования «российско-украинского кризиса» путем переговоров.
«Министерство подтверждает твердую позицию Государства Катар, которое призывает к разрешению российско-украинского кризиса путем диалога и мирных средств… и подтверждает полную поддержку всех международных усилий, направленных на деэскалацию», — резюмировали катарские дипломаты.
Напомним, ночной российский удар по столице Украины 9 января нанес повреждения помещению посольства Государства Катар в Киеве. МИД Украины призывает государства Персидского залива публично отреагировать на действия Москвы.