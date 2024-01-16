В Думе ошарашили оправданием нападения на Украину: "Остановили Третью мировую войну"

Володин обвинил Зеленского в якобы вовлечении других государств в глобальный конфликт.
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин цинично попытался оправдать развязанную против Украины войну лживым заявлением о предотвращении Третьей мировой войны.
Об этом Володин заявил во время выступления в Думе, сообщается на сайте Кремля.
Спикер Госдумы ошарашил выдумкой о том, что "начало "специальной военной операции" якобы "остановило Третью мировую войну".
"Вдумайтесь, что могло бы произойти: гуманитарная катастрофа, миллионы погибших. Этого нет по одной причине – наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только Российской Федерации, а других государств и прежде всего государств Европы", – заявил Володин.
Он также прокомментировал поддержку Украины со стороны западных государств. В этом контексте политик обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы вовлечении его действиями других государств в глобальный конфликт.
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Спикер Госдумы РФ также принялся уверять, что его государство не будет воевать ни с одной европейской страной.
Володин добавил, что "проблемы вокруг Украины" связаны с отказом США, Германии, Франции и других ключевых государств от мирного обсуждения.
К слову, накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что российские военные "хорошо понимают, за что сражаются" в Украине, ведь видели в местных школах гендерно-нейтральные туалеты.
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