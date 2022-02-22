В двух областях планируют ввести чрезвычайное положение — Арахамия

В двух областях планируют ввести чрезвычайное положение — Арахамия

Вопросы обсуждали на встрече президента с руководством парламентских фракций и групп.

В Украине могут ввести чрезвычайное положение в двух областях – Донецкой и Луганской.

Об этом заявил народный депутат, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Это вопрос вечером 22 февраля обсуждали на закрытой встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций и групп Верховной Рады, а также силовиками.

С 23 февраля Верховная Рада будет работать в усиленном режиме.

Утром 23 февраля парламент будет голосовать за санкции против депутатов Госдумы России, голосовавших за "независимость" террористических "ДНР" и "ЛНР".

В парламент подадут законопроекты, которые будут усиливать украинскую армию.

В Верховной Раде будет создан штаб по вопросам обороны.

Запись в территориальную оборону будет проходить через приложение "Дія".

Напомним:

15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР", то есть украинских территорий.

21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.

21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".

22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".

ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР", будут вводить санкции.

22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.

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