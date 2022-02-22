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В двух областях планируют ввести чрезвычайное положение — Арахамия

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В двух областях планируют ввести чрезвычайное положение — Арахамия

Право на владу

Вопросы обсуждали на встрече президента с руководством парламентских фракций и групп.

В Украине могут ввести чрезвычайное положение в двух областях – Донецкой и Луганской.

Об этом заявил народный депутат, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Это вопрос вечером 22 февраля обсуждали на закрытой встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций и групп Верховной Рады, а также силовиками.

  • С 23 февраля Верховная Рада будет работать в усиленном режиме.
  • Утром 23 февраля парламент будет голосовать за санкции против депутатов Госдумы России, голосовавших за "независимость" террористических "ДНР" и "ЛНР".
  • В парламент подадут законопроекты, которые будут усиливать украинскую армию.
  • В Верховной Раде будет создан штаб по вопросам обороны.
  • Запись в территориальную оборону будет проходить через приложение "Дія".

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