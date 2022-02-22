В двух областях планируют ввести чрезвычайное положение — Арахамия

Вопросы обсуждали на встрече президента с руководством парламентских фракций и групп.
В Украине могут ввести чрезвычайное положение в двух областях – Донецкой и Луганской.
Об этом заявил народный депутат, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Это вопрос вечером 22 февраля обсуждали на закрытой встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций и групп Верховной Рады, а также силовиками.
- С 23 февраля Верховная Рада будет работать в усиленном режиме.
- Утром 23 февраля парламент будет голосовать за санкции против депутатов Госдумы России, голосовавших за "независимость" террористических "ДНР" и "ЛНР".
- В парламент подадут законопроекты, которые будут усиливать украинскую армию.
- В Верховной Раде будет создан штаб по вопросам обороны.
- Запись в территориальную оборону будет проходить через приложение "Дія".
Напомним:
- 15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР", то есть украинских территорий.
- 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.
- 21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР", будут вводить санкции.
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
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