"В двух вещах есть логика": Зеленский сделал заявление о войсках НАТО в Украине

Комментируя отправку войск Альянса в Украину, президент сказал, что еще не очень понимает, насколько это соответствует действительности, правда ли это и возможно ли.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможное отправление инструкторов и войск НАТО в Украину. Он сказал, что как страна в состоянии войны, "мы положительно воспримем любую помощь", однако пока "никто ничего не предлагал".

Об этом глава государства рассказал в интервью The New York Times.

НАТО рассматривает возможность отправки в Украину инструкторов для обучения военных. Другие страны Альянса обсуждали отправку войск в Украину. Журналист спросил Зеленского, приветствовал ли бы он любой из этих шагов.

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"Это самостоятельное решение каждого государства, включая страны НАТО. Несомненно, как страна, которая находится в состоянии войны, мы положительно воспримем любую помощь и поддержим такое решение", — ответил президент Украины.

В то же время, он отметил, что "нам, правда, еще никто ничего не предлагал", и первые сигналы поступили через СМИ со стороны президента Франции Эммануэля Макрона.

"Мы поговорили с ним о том, что он имеет в виду. В двух вещах есть логика, которую я точно понял. Это обучение на территории Украины, просто ускорение процесса, без необходимости отправлять свою бригаду куда-то в ту или иную страну, а затем она возвращается. И еще здесь нужно время на адаптацию в условиях войны", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что обучение в Украине проходит быстрее, также быстрее строятся узлы ремонта техники.

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"Но за этим стоит много медийных слов. Пока эта идея никуда не делась. Я этого не вижу, разве что на словах. Но, тем не менее, как кто-то может быть против этого? Мы только за", – подчеркнул глава государства.

Комментируя отправку войск НАТО в Украину, Зеленский сказал, что еще не очень понимает, насколько это соответствует действительности, правда ли это и возможно ли.

"Я благодарен, опять же, за смелость Эммануэля и так далее, но нужно понять, что он действительно готов сделать, что может быть, и как это может нам помочь", — добавил президент.

К слову, как заявила премьер Эстонии Кая Каллас, в НАТО не должны переживать, что будут вовлечены в войну с Россией в случае отправки в Украину военных инструкторов. Есть ведь страны, которые уже тренируют украинских военных "на местах".

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