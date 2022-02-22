В "Единой России" отреагировали на заявления о признании "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей

По ее словам, в документах между РФ и ОРДЛО "никаких других границ не определяли".
Депутат от "Единой России" и первая заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова опровергла признание "ЛНР" и "ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы со ссылкой на ее заявление "РБК".
"В тех пределах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли", — сообщила "РБК" Журова.
Следует отметить, что председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников, который сначала заявил о планах признания "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, опроверг свое заявление. Так, по словам Калашникова, в соглашениях РФ с ОРДЛО "нет ни слова о границах".
О признании "ЛДНР" в пределах, которые "фактически установлены" сейчас вчера говорили и в Совете Федерации.
Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".
Путин также обратился к парламентк РФ, чтобы тот признал "независимость" "ДНР" и "ЛНР".
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