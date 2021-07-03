В ЕК назвали наплыв мигрантов в Литву через границу с Беларусью политически мотивированным

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что заботы и проблемы Литвы — это "заботы и проблемы" всей Европы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала наплыв мигрантов в Литву через границу с Беларусью политически мотивированным.
Об этом сообщает Delfi в субботу, 3 июля.
"Мы наблюдаем определенную модель, политически мотивированную модель. Еврокомиссия и Евросоюз с вами в этот сложный период", — заявила она в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Ингридой Шимоните.
Урсула фон дер Ляйен обещала больше помощи Литве через Frontex и через бюро беженцев.
"Что касается финансовой помощи, то мы рассматриваем этот вопрос, для Литвы предусмотрена общая финансовая помощь из бюджета ЕС — 240 млн. евро. Однако это особая ситуация, поэтому мы должны думать и о незапланированных, срочных фонды, которые в этом могут помочь", — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что заботы и проблемы Литвы — это "заботы и проблемы" всей Европы.
В свою очередь Науседа акцентировал, что белорусский режим с помощью мигрантов пытается оказывать давление не только на Литву, но и на ЕС.
Как сообщалось, Министерство внутренних дел и другие ведомства Литвы рассматривают возможность возведения забора на границе с Беларусью из-за увеличения нелегальных миграционных потоков оттуда. Сейчас ограждение установлено на участке в 78 км с Беларусью. Еще около 92,5 км границы — это разного рода водоемы, где забор установить не получится, поэтому его могут установить на участке еще 508 км.
Также Латвия и Литва усилили охрану на границе с Беларусью из-за резкого роста нелегальных мигрантов из этой страны.