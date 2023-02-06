В Энергодаре оккупанты все больше похищают работников ЗАЭС — городской голова

Во временно оккупированном Энергодаре в последнее время участились случаи угонов работников атомной электростанции, которые не хотят работать с захватчиками.

Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, — пишет Укринформ.

"За последнюю неделю участились случаи угонов работников атомной станции, которые не соглашаются подписывать контракты с фейковой компанией от "Росатома". Последние 2-3 дня таких случаев стало больше", — сказал Орлов.

Похищения начались с марта прошлого года.

"Пыток несколько. Они есть в городе и на территории промышленной площадки. Именно из-за ограниченного количества мест в застенках людей периодически выпускают. Применяют различные пытки: и физические, и электрический ток", — отметил Орлов.

По его словам, тех, кто не соглашается работать на "Росатом", не пускают на станцию. Подписали контракты менее тысячи человек. Потому захватчики ищут даже в соцсетях кандидатуры.

ЗАЭС на сегодняшний день подключена к энергосистеме Украины, но при этом не генерирует электрическую энергию, а потребляет ее.

"Ситуация в Энергодаре остается критической, потому что в городе фактически нет отопления, враг не дает запустить ни один из энергоблоков атомной станции. Другого источника для обеспечения централизованного отопления у нас нет. Горячей воды тоже нет. В домах 10-15 градусов. В городе остаются 15 000 жителей", — резюмировал городской голова.

Также читайте В Энергодаре россияне отбирают квартиры у жителей и поселяют там своих энергетиков из РФ

Что происходит на ЗАЭС

Энергодарь Запорожской области захватили россияне в марте 2022 года и обстреляли саму ЗАЭС. Оккупанты стянули туда свою технику и разместили в машинном зале энергоблока АЭС взрывчатку и оружие. С этого времени РФ шантажирует мир и угрожает человечеству катастрофой.

25 августа впервые в истории из-за циничных атак армии Путина на ЗАЭС произошло ее полное отключение от энергосети. К счастью, последствий удалось избежать.

Как сообщил в декабре президент Владимир Зеленский, на территории Запорожской АЭС находится около 500 вооруженных российских оккупантов.

Читайте также:

Ликвидация предателя: в Энергодаре раздался мощный взрыв