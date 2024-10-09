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В Эрдогана сделали заявление о возвращении оккупированных территорий Украины

В Эрдогана сделали заявление о возвращении оккупированных территорий Украины

Реджеп Тайип Эрдоган. / Фото: Associated Press

Турция стремится к окончанию войны, подчеркнул турецкий политик.

Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также возвращение оккупированных территорий и аннексированный Крым.

Об этом заявил главный советник президента Турции Ялчин Топчу во время встречи с замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джелялом, сообщает "Укринформ".

"Турция, поддерживающая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, также на всех платформах отстаивает, что возвращение оккупированных территорий, включая Крым, является требованием международного права", — сказал он.

Политик подчеркнул, что Анкара стремится к тому, чтобы оккупация и война в Украине, а также в Газе и Ливане закончились. По словам Топча, Турция вносит свой вклад в обеспечение мира в регионе.

В свою очередь, Джелял рассказал о ситуации в оккупированном Россией Крыме, притеснениях крымских татар и преступлениях российских оккупантов. Тем временем Ялчин Топчу

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достижение мира в Украине возможно исключительно дипломатическими средствами. В то же время, он подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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