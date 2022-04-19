В Эрдогана заявили, что мир вступает в новую "холодную войну"

В Эрдогана заявили, что мир вступает в новую "холодную войну"

Война России и Украины станет причиной серьезных перемен мирового масштаба.

Мир вступает в новую "холодную войну" и поэтому пора подготовиться к ее последствиям, в частности в вопросах обеспечения продовольствием, энергетики и кибербезопасности.

Об этом заявил спикер президента Турции Ибрагим Калин, — пишет Укринформ.

"Мы вступаем в новую "холодную войну". Мы должны подготовиться к ее последствиям в таких вопросах, как продовольствие, энергетика, кибербезопасность", — сказал Калин.

По его словам, война России и Украины станет причиной серьезных перемен мирового масштаба.

"Российско-украинская война показала важность укрепления НАТО и отношений внутри Альянса", – резюмировал Калин.

Читайте также:

Холодная война: какой она была и откуда взялся этот термин