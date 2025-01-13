Переговоры Путина и Трампа: Euractiv рассказал, чего боится Евросоюз

Дипломаты из ЕС обеспокоены возможным сценарием, при котором Дональд Трамп будет склонен проводить двусторонние переговоры с Владимиром Путиным через головы европейцев.

Европейцы хотят быть уверены, что у них будет место за столом на любых будущих мирных переговорах по Украине, но они рискуют получить только раскладной стул.

Об этом говорится в статье Euractiv.

Всего за неделю до официального вступления в должность президента США Дональда Трампа перед европейцами стоит вопрос, как они могут убедиться, что не будут исключены из потенциальных мирных переговоров в 2025 году.

Украинское руководство опасается, что быстрое прекращение огня или мирное соглашение, о котором неоднократно говорили Трамп и его окружение, может иметь высокую цену. Президент Украины Владимир Зеленский отвергает любой быстрый поворот за стол переговоров.

Большинство лидеров ЕС – за исключением Венгрии и Словакии – соглашаются, что нет смысла подталкивать Зеленского к переговорам, тогда как президент России Владимир Путин до сих пор не подал сигнал о своей готовности к этому.

По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, лидеры ЕС также убеждены, что для Трампа будет "почти невозможно" исключить Европу из решений по Украине.

А президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе сказал французским послам в Елисейском дворце, что "США должны помочь нам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров".

"Украинцы должны вести реалистические дискуссии по территориальным вопросам, и только они могут их вести; европейцы должны выстраивать гарантии безопасности, что будет их первоочередной обязанностью", – добавил Макрон.

Обратный отсчет до Трампа

Ключевую обеспокоенность среди дипломатов ЕС вызывает сценарий, при котором Трамп будет склонен вести двусторонние переговоры с Путиным через головы европейцев.

За последние несколько месяцев украинские чиновники ужесточили свои сообщения о важной роли Трампа, редко открыто критикуя его за комментарии. Зеленский использовал недавнее трехчасовое интервью в подкасте США, чтобы объяснить видение Киева по возможных мирных переговорах, приписывая ключевую роль Трампу в принуждении России к прекращению войны.

По словам информированных официальных лиц, после победы на выборах в ноябре 2024 года Трамп дал сигнал и Зеленскому, и Макрону, что европейцы будут ответственны за надзор и обеспечение будущего прекращения огня в Украине.

Авторы статьи обратили внимание, что будущий представитель Трампа в Украине Кит Келлог отложил свою ознакомительную поездку в Киев до инаугурации президента США 20 января. Европейские дипломаты назвали это первым хорошим сигналом о том, что Трамп, похоже, отошел от своей начальной цели прекратить войну за 24 часа, предположив, что "шесть месяцев" является более реалистичной целью.

В свою очередь Келлог заявил, что администрация Трампа будет пытаться найти "решение решения" в течение 100 дней пребывания в должности.

Формат переговоров по войне в Украине

Ключевым вопросом будет то, в каком формате могут пройти будущие переговоры и кто сможет сесть за стол. Европейские дипломаты говорят, что конкретных планов на бумаге пока нет. По словам нескольких дипломатов, это может начать меняться, когда министры иностранных дел ЕС встретятся для первых переговоров 27 января после инаугурации Трампа.

Большинство лидеров ЕС четко дали понять, что хотят избежать ограниченного форума в стиле "Минска", который бы исключил широкий спектр интересов во всем блоке.

Главная дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что "ЕС также готов взять на себя это руководство, если США не захотят этого сделать".

"Я действительно уверена, что все остальные члены, и, надеюсь, также США готовы продолжать поддержку Украины", — сказала Каллас на последнем заседании в формате "Рамштайн".

В то время как европейцы в контактах с окружением Трампа настаивают на необходимости продолжения американской военной помощи для усиления позиции Украины на переговорах, евродипломаты говорят, что для них остается непонятным, будет ли продолжаться формат "Рамштайн" под руководством США, или они будут вынуждены перейти к коалиции под руководством Европы.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, которая в начале января встретилась с Трампом, сказала, что "не предусматривает разъединения США".

"По поводу мира, Трамп может быть именно тем, кто двигается вперед к решению, но я не думаю, что это означает отказ от Украины", — добавила Мэлони.

В декабре 2024 года европейские лидеры начали тестировать потенциальные коалиционные группы. А чиновники из ЕС заявили, что ожидают продолжения таких форматов в течение следующих недель и месяцев, когда мирные переговоры материализуются.

Поскольку Германия приближается к внеочередным выборам, а Франция слаба внутри страны, ожидается, что премьер-министр Польши Дональд Туск будет играть ключевую роль в создании европейской коалиции вокруг поддержки Украины в течение следующих шести месяцев председательства Варшавы в ЕС.

Авторы статьи отмечают, что Польша, несомненно, станет полной противоположностью своего предшественника в председательстве – Венгрии. Спорная одиночная дипломатическая "мирная миссия" премьер-министра Виктора Орбана в Москве, Пекине и Мар-а-Лаго оставила плохой привкус, который останется на любых предстоящих переговорах. Но есть больше мест, которые, вероятно, могут быть заполнены.

"ЕС должен присутствовать [как институт] в предстоящих переговорах, потому что он является одним из значимых провайдеров и координаторов помощи Украине", – сказала директор Европейского совета по внешним отношениям (ECFR) Мари Дюмулен.

Она предостерегла – "то, должны ли быть там другие неевропейские актеры и есть ли смысл иметь более широкую причастность к процессу – например, с Китаем, Индией или Бразилией – повышает вероятность получения результатов, которые будут менее благоприятными для Украины".

Определение целей переговоров по Украине

"Сейчас европейцы должны продолжать говорить США, что принуждение украинцев к переговорам является рецептом провала и заставит США выглядеть слабым, если результат будет более выгодным для России, чем для Украины и ее западных партнеров", – высказала мнение Дюмулен.

По ее словам, европейцы должны четко дать понять, что в интересах США не вступать в эти переговоры с антагонизированными европейцами и украинцами, а иметь фактически единую позицию Запада.

Однако большинство дипломатов и чиновников ЕС признают, что разговоров о необходимости решить, что члены хотят получить от каких-либо будущих переговоров, на самом деле не было.

"Важно не просто пребывание за столом, но и представление о том, почему вы за этим столом и чего хотите добиться путем переговоров", – сказала директор ECFR.

К слову, ранее в Fox News писали, что Россия выдвигает жесткие условия для возможных переговоров о завершении войны, что может осложнить поиск компромиссов для команды Трампа.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.