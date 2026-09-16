В ЕС хотят создать новый союз безопасности с участием Украины: что предлагает фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен / © ТСН.ua

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предлагает создать Европейский совет безопасности, в который, кроме стран ЕС, должны войти Украина, Великобритания, Канада и Норвегия. Новый орган планируют созвать в случае серьезной угрозы для европейской безопасности.

Об этом пишет издание ABC.

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Фон дер Ляен также предложила создать специальный «протокол безопасности», который автоматически запускал бы механизмы коллективной обороны, аналогичные статье 5 НАТО.

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В то же время президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС будет продолжать координировать свои действия с Североатлантическим альянсом. Однако, по ее словам, нынешние европейские механизмы безопасности уже не отвечают новым вызовам.

"Мы укрепляем наше сотрудничество с НАТО, но наша доктрина, наши институты и наши механизмы принятия решений не развиваются в соответствии с новой реальностью", - заявила фон дер Ляен.

Во время выступления в Европарламенте она также представила более широкую программу, которая предусматривает активное развитие оборонной промышленности, сокращение технологического отставания Европы от США и Китая в сфере искусственного интеллекта, подготовку последствий изменения климата и реформирования миграционных правил.

Отдельно фон дер Ляен отметила необходимость общего европейского подхода к защите внешних границ ЕС.

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На выступление в Страсбург также прибыл премьер-министр Канады Марк Карни. Это происходит на фоне усиления сотрудничества между Канадой и Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что Канада и Европейский Союз проводят переговоры по участию Оттавы в финансировании кредита на €90 млрд для Украины. Таким образом, канадский премьер-министр Марк Карни стремится усилить сотрудничество с европейскими партнерами и одновременно сократить зависимость страны от Соединенных Штатов.

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