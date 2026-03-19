В ЕС начался "бунт" против Орбана из-за Украины - The Guardian

Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан столкнется с давлением со стороны других лидеров ЕС, чтобы прекратить блокирование жизненно важного кредита в размере 90 миллиардов евро для Украины из-за политического спора по нефтепроводу.

Об этом пишет издание The Guardian.

В преддверии саммита ЕС в четверг Орбан не выявил никаких признаков отказа от своего вето на кредит. Он заявил, что не позволит этого, пока не будет отремонтирован поврежденный нефтепровод «Дружба» советских времен, поставляющий Венгрии российскую нефть через Украину.

Реклама

«Если нет нефти, нет денег», — сказал Орбан в видеообращении во вторник, опубликованном после публикации письма президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится о «всех возможных усилиях» для ремонта нефтепровода «Дружба».

«Если президент Зеленский хочет получать свои деньги от Брюсселя, то он должен снова открыть нефтепровод „Дружба“», — сказал он.

Зеленский в среду заявил, что надеется, что лидеры ЕС выполнят свое обещание предоставить Украине 90 миллиардов евро на срочно необходимые военные поставки и общую бюджетную поддержку. «Мы действительно рассчитываем на то, что эти страны и ЕС найдут пути решения этого вопроса», — сказал он во время визита в Мадрид.

Напомним, Орбан заявил, что Украина якобы уже 19-й день продолжает шантажировать Венгрию, не возобновляя снабжение нефтепроводом «Дружба». Политик призвал граждан страны на воскресный Марш мира, чтобы совместно «отправить сообщение» Зеленскому.

Реклама

В начале этой недели Зеленский заявил лидерам ЕС, что Украина «принимает все возможные усилия для устранения повреждений и возобновления работы» трубопровода, который, по словам Киева, был поврежден российским авиаударом.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европейский Союз срочно разблокировать финансовую помощь Украине на 90 млрд. евро.

Страны ЕС не должны учитывать одну-единственную страну и ее политические игры на фоне выборов, убежден Мерц.

Европа сегодня вместе с США должна, наоборот, усиливать давление на Москву, убежден канцлер Германии.

Реклама

«Мы не должны считаться даже с одной-единственной страной Европейского Союза, которая теперь по внутриполитическим причинам и по ведущейся там избирательной кампании создает эту блокаду в Европе», — подчеркнул глава немецкого правительства.