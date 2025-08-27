В ЕС надеются снять блокировку переговоров о вступлении Украины уже в ближайшие месяцы

Европейский союз / © Getty Images

Тупик в переговорах по вступлению Украины в Европейский Союз может быть преодолен в ближайшие месяцы.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник из Франции изданию Politico, подчеркнув, что решения в Брюсселе принимаются только единогласно, а значит, нужен консенсус всех стран-членов.

По его словам, конкретные шаги могут быть сделаны "в ближайшие дни или недели". Дипломаты также выражают осторожный оптимизм, ведь растет давление на Венгрию, блокирующую продвижение украинской заявки.

Особое внимание участники переговоров уделяют опыту Польши. Премьер Дональд Туск напомнил, что его страна присоединилась к ЕС в 2004 году и с тех пор значительно выросла экономически, став примером для соседей, в том числе Молдовы.

Бывший министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску подчеркнул, что результат процесса имеет стратегическое значение для всей Европы.

"Если Россия добьется успеха в Украине или Молдове, это будет представлять прямую угрозу безопасности Румынии и Польши. Именно поэтому мы видим такую сильную поддержку Киева и Кишинева", - отметил он.

Таким образом, в Евросоюзе ожидается, что переговорный тупик может быть снят, а процесс приблизит Украину и Молдову к полноправному членству.

Напомним, на днях руководство Польши пригрозило заблокировать вступление Украины в ЕС. Как отметил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, перспектива членства Украины в ЕС будет зависеть от официального признания событий на Волыни 1943-44 годов и геноцида поляков.