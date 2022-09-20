В ЕС намерены отменить единогласный принцип принятия санкций

Сегодня, 20 сентября, министры по делам ЕС на встрече в Брюсселе обсудят предложение отмены или ограничения единогласного принципа принятия решений по вопросам иностранных дел, которое предоставляет каждой стране ЕС право вето на такие вопросы, как санкции против России.

Об этом пишет Politico.

"Мы обсуждаем сферы, в которых это возможно, особенно в области общей внешней и политики безопасности", — сказала министр Германии по делам Европы Анна Люрманн перед встречей.

Она добавила, что общий ответ ЕС России неоднократно "останавливался одним государством-членом". "Я думаю, что это не должно мешать нам действовать в будущем", – сказала Анна Люрманн.

Как известно, Венгрия регулярно блокирует решение ЕС по санкциям против России, требуя разных уступок или внесения поправок.

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