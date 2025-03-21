В ЕС не согласовали 5 млрд евро на боеприпасы для Украины: кто выступил против

Франция и Италия считают, что эта инициатива недостаточно проработана.

Попытка лидеров Европейского Союза выделить 5 млрд евро на боеприпасы для Украины провалилась. Решения заблокировали Италия и Франция.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на европейские дипломаты.

По данным медиа, именно эти страны задерживают принятие решений по конкретным финансовым объемам помощи. А все потому, что Франция и Италия считают, что инициатива еще недостаточно проработана и просят больше технических и финансовых деталей.

Источники Bloomberg отмечают, что Франция и Италия — две крупнейшие экономики в ЕС после Германии. Они не хотят публично заявлять о том, сколько денег готовы выделить на помощь Украине, особенно, если речь идет об очень больших суммах.

"Если мы не можем принять решение на весь год, давайте решим хотя бы в краткосрочной перспективе", — сказала верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас журналистам, назвав вклад "реалистичным".

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что такое определение объемов помощи — это "движение в обратном направлении".

"Это может создать впечатление, что кто-то производит недостаточно. Но готовность поддерживать Украину есть, даже если это сейчас трудно точно определить", — отметил Науседа.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова отправить истребители Typhoon в Украину. Больше об этом читайте в новости.

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