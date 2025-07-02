Кайя Каллас. / © Associated Press

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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас планирует в среду поставить перед министром иностранных дел Китая Ван I вопрос о прекращении косвенной поддержки Москвы и необходимости уравновесить торговые отношения с ЕС.

Об этом сообщает Andalucia Informacion.

"Нельзя стремиться к углублению сотрудничества с Европой, одновременно способствуя войне на ее территории. Пекин должен использовать свое влияние, чтобы поддержать международное право", - заявила Каллас в преддверии переговоров, которые состоятся в рамках Стратегического диалога в Брюсселе.

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Встреча станет этапом подготовки к саммиту ЕС-Китай, запланированному на конец июля. После визита в Брюссель Ван I также посетит Германию и Францию для двухсторонних встреч.

Несмотря на то, что Китай остается одним из крупнейших экономических партнеров ЕС, Каллас признала, что отношения становятся все более напряженными. Основные претензии со стороны Европы касаются участия китайских компаний в поддержке российской экономики, а также кибератак, вмешательства в демократические процессы в ЕС и недобросовестной торговли.

"Китайские компании фактически стали экономической опорой России в продолжении войны против Украины", - подчеркнула она.

Европейские дипломаты также ожидают от Пекина изменений в позиции по Индо-Тихоокеанскому региону. Каллас подчеркнула, что действия Китая вокруг Тайваня могут подорвать стабильность в регионе и призвала открыто обсуждать сложные вопросы.

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Хотя торговые противоречия между США и Китаем открывают окно возможностей Пекину сблизиться с ЕС, в Брюсселе настаивают: без пересмотра отношений с Россией и уменьшения торгового дисбаланса существенных изменений в политике ЕС не будет.

"Китай должен сбалансировать свою позицию. ЕС не может платить цену за его союз с Россией", - отметил высокопоставленный европейский источник.

Представляем, ранее спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь сделал заявление о поставке оружия России.