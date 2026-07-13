В ЕС отложили согласование 21-го пакета санкций против России

Кая Каллас / © Associated Press

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Страны Европейского Союза пока не достигли согласия по поводу широкого 21-го пакета санкций против России, однако уже в понедельник могут принять решение о внесении в санкционный список еще 250 физических и юридических лиц.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет Reuters.

«Мы надеемся, что согласуем внесение 250 человек и компаний в список. Это будет самое большое количество новых санкционных позиций, которое мы когда-либо утверждали», — сказала Каллас.

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В то же время она отметила, что в рамках 21-го пакета санкций против России остаются нерешенные вопросы.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что страны ЕС до сих пор не договорились о предложенном запрете на предоставление морских услуг России и усилении ограничений на российский сжиженный природный газ.

«Я хочу увидеть, действительно ли мы настроены серьезно. Мы не можем ставить экономические интересы выше интересов безопасности. Это очень опасная тенденция», — сказал Будрис журналистам.

В то же время, в ЕС продолжают обсуждать новые ограничения, которые должны усилить давление на российскую экономику из-за ее войны против Украины.

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Новый пакет санкций против РФ — что известно

Страны ЕС достигли принципиального согласия по временному сохранению ценового потолка на российскую нефть на уровне $44,1 за баррель. Среди вопросов, которые до сих пор остаются открытыми, есть запрос Австрии по снятию санкций и разблокированию счетов инвестиционной компании Rasperia.

С проекта 21-го санкционного пакета Евросоюза против РФ удалили имена патриарха Московского патриархата Кирилла и основателя нефтяной компании «ЛУКойл» Вагита Алекперова. Причиной тому стал запрос Болгарии по поводу этих двух имен.

ЕС принял 20 пакетов экономических и индивидуальных санкций против России, а также ряд дополнительных ограничений. 20-й пакет стал самым большим санкционным решением Евросоюза за последние два года.

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