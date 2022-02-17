В ЕС отреагировали на обстрелы Станицы Луганской и сообщили, возможны ли новые санкции против РФ

В ЕС отреагировали на обстрелы Станицы Луганской и сообщили, возможны ли новые санкции против РФ

Повод для санкций – это вопрос политической оценки, говорят в ЕС.

В Евросоюзе следят за ситуацией с артиллерийским обстрелом поселка Станица Луганская в Луганской области, но не будут обсуждать 17 февраля конкретные новые санкции против России за преступление.

Об этом на правах анонимности заявил один из европейских чиновников перед встречей лидеров Евросоюза, пишет Reuters.

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По его словам, во время встречи лидеры не будут обсуждать конкретные новые санкции против России, поскольку эта тема вызывает разногласия.

"Повод для санкций — это вопрос политической оценки. Мы пока не вступаем в эту дискуссию. Мы внимательно наблюдаем ситуацию с обстрелами на Донбассе, осознаем, что это может быть использовано как тест или оправдание", — отметил чиновник.

Источник проинформировал, что главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза проведут неформальное обсуждение ситуации по наращиванию Россией военных сил на границе Украины. По словам чиновника, в большинстве своем это будет дебрифинг лидеров Франции и Германии после их переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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