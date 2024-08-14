В ЕС отреагировали на продвижение Украины в Курской области

Европейский Союз поддерживает борьбу народа Украины с российскими захватчиками, в том числе и операцию на Курщине.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель в сети X.

В частности, высокий представитель ЕС обсудил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой последнее развитие событий на фронте и контрнаступление в Курской области РФ.

"Я подтвердил полную поддержку Евросоюзом борьбы народа Украины. Путину не удалось сломить украинское сопротивление против его необоснованного вторжения и теперь он вынужден отходить вглубь российской территории", — сказал Боррель.

В свою очередь, Кулеба во время разговора с Боррелем акцентировал на шагах, направленных на расширение сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере производства и поставок вооружений.

"Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области", – отметил Кулеба.

Напомним, ранее в Еврокомиссии также отреагировали на прорыв российской границы со стороны Украины. Спикер комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что согласно международному праву, Украина "имеет законное право защищаться, в том числе путем нанесения ударов по агрессору на его территории".

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