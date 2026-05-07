В ЕС ответили на угрозы Кремля ударить по Киеву: эвакуируют ли дипломатов

Флаги ЕС / © Associated Press

Европейский Союз не планирует эвакуировать дипломатический персонал из Киева, несмотря на угрозы России относительно возможных ударов по украинской столице.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Ануар Эль Ануни во время брифинга.

Перед этим Москва призвала иностранные посольства эвакуировать сотрудников и граждан из Киева, заявив о «неизбежности ответных ударов», если Украина якобы прервет российские меры до 9 мая.

В Еврокомиссии назвали подобные заявления частью эскалационной тактики России.

«Россия снова возмутительно пытается обвинить Украину в собственной агрессивной войне. Что касается нас, ЕС, мы не изменим свою позицию или присутствие в Киеве», — заявил Эль Ануни.

По его словам, российские атаки стали ежедневной реальностью для Киева и других украинских городов. Он также напомнил, что в результате ударов РФ ранее повреждения получили несколько дипломатических представительств, в том числе миссия ЕС.

Спикер Еврокомиссии подчеркнул, что Украина неоднократно призывала к прекращению огня и мира, в частности, из-за последнего предложения президента Владимира Зеленского. По его словам, Россия не демонстрирует серьезного намерения остановить войну.

«Россия никогда не проявляла никаких серьезных намерений остановить войну, а продолжает эскалацию и убийства», — сказал Эль Ануни.

Что предшествовало

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что иностранным представительствам в Киеве следует эвакуировать сотрудников. В Кремле связали это с возможными ответными ударами в случае атаки на Москву во время парада 9 мая.

Россия требует «режима тишины» на период своих мер ко Дню победы, хотя не поддержала украинское предложение о прекращении огня с 6 мая. Украинская сторона заявляла, что именно такая пауза могла показать, готова ли Москва реально прекратить обстрелы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 мая, заявил, что Россия фактически отказалась от предложения о прекращении огня и продолжает обстрелы украинских территорий.

