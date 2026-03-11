В ЕС "переиграли" Орбана и Фицо: Украина получит миллиарды, несмотря на "блокаду" — Politico

Виктор Орбан и Роберт Фицо / © Associated Press

Украина сможет получить финансовую поддержку от стран Евросоюза для финансирования войны даже в случае, если Венгрия и Словакия продолжат блокировать согласованный кредит на 90 млрд евро. В такой ситуации государства Балтии и Северной Европы подготовили альтернативный план — они готовы предоставить Киеву средства, которые позволят сохранить финансовую стабильность как минимум в течение первой половины года.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС.

Предполагалось, что в конце марта Украина может оказаться без достаточного финансирования. Однако поддержка со стороны Международного валютного фонда, а также помощь от государств Северной Европы и Балтии должны помочь Киеву сохранить финансовую стабильность.

На следующей неделе в Брюсселе состоится саммит ЕС, во время которого европейские лидеры попытаются убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главу правительства Словакии Роберта Фицо выполнить ранее взятые обязательства и поддержать кредит для Украины. Ожидается, что эти средства покроют примерно две трети финансовых потребностей государства для продолжения борьбы против российской агрессии до конца 2027 года.

Кредит ЕС для Украины — есть альтернативный план

Если же оба политика не изменят своей позиции, у стран Балтии и Северной Европы есть альтернативный план — предоставить Украине достаточный объем финансирования, чтобы она могла сохранять экономическую стабильность в течение первой половины года. Об этом сообщили два знакомых с ходом переговоров дипломата ЕС.

По словам еще одного знакомого с обсуждением источника, речь идет примерно о 30 млрд евро. Поскольку это будут двусторонние займы, для их предоставления не требуется согласование всех стран Евросоюза.

Кроме того, еще двое дипломатов рассказали, что министр финансов Нидерландов Элко Хейнен 10 марта сообщил коллегам, что правительство страны заложило возможность предоставлять Украине по 3,5 млрд евро ежегодной двусторонней поддержки до 2029 года.

В то же время Будапешт или любая другая столица ЕС могут заблокировать кредит на 90 млрд евро, даже несмотря на то, что в декабре он уже был согласован. Дело в том, что один из законодательных актов, необходимых для выделения средств, требует единодушной поддержки всех государств-членов.

«Это не первый случай, когда мы сталкиваемся с подобными трудностями со стороны Венгрии. Мы все равно предоставим этот кредит — так или иначе», — заявил накануне комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис.

Идею предоставления Украине отдельных двусторонних кредитов уже обсуждали перед декабрьским саммитом, когда лидеры всех государств ЕС согласились продвигаться вперед с единым займом от Евросоюза. Тогда этот вариант считали нежелательным, ведь он мог подорвать единство ЕС в поддержке Украины и показать глубокие разногласия внутри блока.

Впрочем, если Орбан не откажется от своей оппозиции, именно такой сценарий может остаться единственным возможным решением.

У Украины есть деньги до мая

Финансовое положение Киева несколько облегчилось после того, как в конце февраля МВФ одобрил кредит на 8,1 млрд долл., из которых 1,5 млрд было выделено сразу. По словам четырех источников, знакомых с финансовой ситуацией Украины, этих средств должно хватить, чтобы страна оставалась платежеспособной как минимум до начала мая.

Ранее оценки ЕС показывали, что Киев мог бы остаться без средств уже в конце марта, что создало бы значительное преимущество для российских сил на фоне мирных переговоров под руководством США. Именно поэтому кредит ЕС на 90 млрд евро считали критически важным.

При каких условиях Венгрия и Словакия смягчат позиции по кредиту для Украины?

По словам трех дипломатов, в Киеве и Брюсселе предполагают, что в случае поражения Орбана на выборах в апреле оппозиционный лидер Петер Мадьяр может оказаться более открытым к поддержке кредита для Украины, особенно если поврежденный российской атакой нефтепровод «Дружба» будет восстановлен или Венгрия получит определенные уступки от ЕС.

Несмотря на то, что во время предвыборной кампании Мадьяр делал критические заявления в отношении Украины и, как и Орбан, исключал отправку войск или поставки оружия, он одновременно признал Россию агрессором в войне. Дипломаты считают, что дополнительным стимулом для него может стать желание разблокировать замороженные для Венгрии средства ЕС.

Еще одним возможным стимулом является то, что Венгрия подала заявку на получение 16 млрд евро кредитов в рамках программы SAFE Евросоюза, которая предусматривает дешевое финансирование для стран, закупающих вооружение большими партиями. Европейская комиссия пока не одобрила эту заявку.

Если же Орбан, несмотря на прогнозы, победит на выборах, в ЕС надеются, что после этого он может изменить свою позицию, ведь ему уже не нужно будет использовать антипроукраинскую риторику для мобилизации избирателей.

Что касается Словакии, в Брюсселе считают Фицо меньшим препятствием, чем Орбана, отметили два других чиновника ЕС. Премьер Словакии 8 марта заявил, что будет блокировать кредит для Украины, пока не будет отремонтирован трубопровод «Дружба», даже если Орбан проиграет выборы.

Однако 10 марта Фицо встретился в Париже с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях саммита по ядерной энергетике и, похоже, несколько смягчил свою позицию. В опубликованном в соцсетях видео словацкий премьер сообщил, что они «обсудили необходимость восстановления транзита российской нефти через территорию Украины в Словакию» и добавил: «Я рад, что по этому вопросу мы имеем общую позицию с Европейской комиссией».

Один из чиновников ЕС подытожил, что когда речь идет об убеждении Фицо сотрудничать, «мы постепенно к этому движемся».

Что известно о кредите для Украины от ЕС и его блокировании?

Напомним, в феврале ЕС согласовал и официально подписал выделение Украине 90 млрд евро кредита, о чем сообщила президент Европарламента Роберта Мецола. Средства пойдут на работу госучреждений, укрепление обороны, защиту общей безопасности и приближение членства Украины в ЕС ради достижения длительного мира.

Венгрия заявила, что будет блокировать кредит ЕС для Украины, пока не возобновится транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что остановка поставок нарушает соглашения с Евросоюзом и назвал ситуацию политическим шантажом.

8 марта Фицо открыто пригрозил заблокировать кредит ЕС для Украины, назвав это законным инструментом давления для возвращения поставок нефти и готовностью перенять соответствующую эстафету у Венгрии.

Фон дер Ляйен заверила, ЕС выполнит обязательства по кредиту для Украины, несмотря на текущее блокирование и трудности в принятии решений. Глава Еврокомиссии отметила, что финансовая поддержка и безопасность Украины остаются приоритетом Европы независимо от глобальных событий.