В ЕС предложили жестокий механизм санкций против РФ, но некоторые страны-члены оказались против

В ЕС стремятся заблокировать возможность России обходить санкции. Для этого было предложено революционный механизм, однако некоторые страны выступили против.

Группа стран-членов ЕС настаивает на ослаблении предложений Европейского Союза, направленных на борьбу с обходом санкций против России через третьи страны.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Сейчас в ЕС идет обсуждение и согласование нового пакета санкций против России, в который, в частности, предлагают включить механизм, по которому Европейские компании, продающие третьим странам товары двойного назначения, должны включать в условия экспортного контракта пункт о запрете перепродажи этого товара в Россию.

Также предлагается, чтобы покупатель такого товара вносил депозитный залог как гарантию соблюдения условий контракта. В случае его нарушения деньги будут переданы на нужды Украины.

Издание утверждает, что за введение такого санкционного механизма выступают страны Балтии. Однако "великие государства-члены" выразили ряд беспокойств по поводу этих предложений, в частности, относительно их законности.

Также страны-скептики хотят максимально сузить список товаров, на которые будет распространяться предложенный механизм. Большие страны-члены ЕС также озабочены тем, что такие жесткие условия экспортных контрактов могут поставить европейские компании в невыгодное конкурентное положение.

Напомним, 18 ноября стало известно, что послы стран ЕС обсуждали, вероятно, самый слабый пакет санкций против России. Однако его полностью заблокировала Венгрия.

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