В ЕС предупредили РФ "беспрецедентными и серьезными последствиями" в случае нападения на Украину

В ЕС предупредили РФ "беспрецедентными и серьезными последствиями" в случае нападения на Украину

В ЕС заявили, что любая дальнейшая агрессия РФ может привести к ужесточению и расширению существующих санкций.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предупредила, что ЕС может расширить или принять дополнительные санкции против России в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом она написала на своей странице в Twitter 15 декабря.

"Мы решительно стоим на стороне Украины. Любая дальнейшая агрессия может привести к усилению и расширению существующих санкций. Мы также готовы принять дополнительные беспрецедентные меры с серьезными последствиями для России", — заявила она.

Напомним, 15 декабря в Брюсселе стартует саммит "Восточного партнерства" с участием лидеров ЕС и стран-членов Евросоюза.

Как сообщалось, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина Россия не перестала стягивать войска к границам Украины.

Кроме того, по его словам, в случае полномасштабного нападения РФ на Украину "война придет и в европейские страны". Это также приведет ко многим жертвам.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.