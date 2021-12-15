В ЕС предупредили РФ "беспрецедентными и серьезными последствиями" в случае нападения на Украину

В ЕС заявили, что любая дальнейшая агрессия РФ может привести к ужесточению и расширению существующих санкций.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предупредила, что ЕС может расширить или принять дополнительные санкции против России в случае полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом она написала на своей странице в Twitter 15 декабря.
"Мы решительно стоим на стороне Украины. Любая дальнейшая агрессия может привести к усилению и расширению существующих санкций. Мы также готовы принять дополнительные беспрецедентные меры с серьезными последствиями для России", — заявила она.
Напомним, 15 декабря в Брюсселе стартует саммит "Восточного партнерства" с участием лидеров ЕС и стран-членов Евросоюза.
Как сообщалось, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина Россия не перестала стягивать войска к границам Украины.
Кроме того, по его словам, в случае полномасштабного нападения РФ на Украину "война придет и в европейские страны". Это также приведет ко многим жертвам.
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