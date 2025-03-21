В ЕС придумали тактику обхода вето Венгрии в отношении Украины – Politico

Европейские лидеры больше не рассчитывают на Венгрию по ключевым политическим позициям в отношении Украины. Но это не значит, что Будапешт не может создавать проблемы.

Евросоюз нашел путь, как обойти вето Венгрии в ключевых решениях по Украине, которые должны быть приняты единогласно 27 странами-членами блока. Так, 26 стран ЕС согласовали план действий по помощи Украины, а затем текст добавили к другим резолюциям, одобренным единогласно. Несмотря на отказ Венгрии поддержать один из документов, они будут выпущены в качестве официального заключения Европейского совета.

Об этом говорится в статье Politico.

Президенты и премьер-министры стран ЕС провели 20 марта встречу в Брюсселе, чтобы утвердить ряд новых обязательств – от экономической конкурентоспособности до финансовых рынков. Традиционно самым острым вопросом оставалась поддержка Украины.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, последовательно выступающий против любых усилий по увеличению военной помощи Украине, две недели назад едва не сорвал предложение о заполнении пробела, возникшего после приостановки помощи для Киева от США.

Также читайте ЕС отказался от конфискации замороженных активов РФ: о чем идет речь в решении 26 лидеров

Однако тогда остальные 26 стран ЕС согласовали текст, добавленный в дополнение к другим резолюциям, принятым единогласно. Несмотря на отказ Венгрии поддержать этот документ, он все же был официально издан в качестве заключения Европейского совета. Эта тактика, похоже, работает, и, как сообщили дипломаты в комментарии изданию, они намерены использовать ее снова.

"Сегодняшнее заявление (20 марта – ред.) относительно Украины будет выдано как приложение от имени 26 стран. Это новая реальность. И это полезно в политическом смысле. Хотя, возможно, впоследствии мы столкнемся с другими проблемами", – сказал один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Европейский чиновник добавил, что отрицания Венгрии теперь воспринимаются как ожидаемый фактор – и быстро игнорируются.

"После 6 марта никто не сомневается, что есть разногласия с одним членом ЕС. Мы всегда пытаемся прийти к согласию в формате 27 стран, но если это невозможно, если стратегический раскол сохраняется, а все признаки указывают на то, что он сохранится, мы будем двигаться вперед в составе 26 стран", – сказал чиновник.

Издание напомнило, что на последнем саммите Европейского совета в начале марта европейские лидеры добились важной победы, когда им удалось получить поддержку премьер-министр Словакии Роберта Фицо, отделив его от союза с Венгрией.

Впрочем, жесткая риторика по поводу новых санкций против энергетики и товаров из России может оказаться малоэффективной, ведь для их реализации на уровне ЕС все еще нужно единодушие. Венгрия же не раз блокировала попытки закрыть остаточные лазейки.

"Орбан избрал изоляцию и путь нелиберальной демократии вопреки очевидным интересам как ЕС, так и самой Венгрии. Ему неоднократно предлагали сотрудничество, но он отвергал протянутую руку. Безопасность Европы – слишком серьезный вопрос, чтобы вести переговоры с одним человеком, который видит все на 180 градусов иначе, чем остальные. Если он считает, что сможет действовать лучше в одиночку, вряд ли кто-нибудь будет пытаться его остановить", – отметил европейский дипломат.

О чем говорится в проекте заявления Евросовета по Украине?

В проекте заявления по Украине, оказавшемся в распоряжении издания, подтверждается "непреклонная поддержка ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах."

"Европейский Союз придерживается подхода "мир через силу", что требует, чтобы Украина была в максимально сильной позиции, имея собственные крепкие военные и оборонные возможности как неотъемлемый элемент", – говорится в документе.

В то же время еще один высокопставленный дипломат из ЕС отметил, что, хотя блок приветствует усилия президента США Дональда Трампа по попытке прекратить войну РФ против Украины, он не планирует менять свою позицию в ближайшее время.

"Есть переговоры между США и Россией, а также между США и Украиной, но они не рассматриваются как мирные переговоры", – сказал другой европейский чиновник.

В то же время он добавил, что "ЕС приветствует усилия США по прекращению боевых действий", но будет продолжать оказывать Украине материальную помощь, независимо от развития событий.

Напомним, издание Bloomberg сообщило, что попытка лидеров ЕС выделить 5 млрд евро на боеприпасы для Украины провалилась. Решение заблокировали Италия и Франция.