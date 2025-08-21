Истребитель F-35 / © Associated Press

Европейские государства призывают президента США Дональда Трампа развернуть американские истребители F-35 в Румынии в качестве элемента гарантий безопасности для Украины, что, по их мнению, могло бы способствовать завершению войны.

Об этом сообщает The Times.

Европейские военные командующие ведут переговоры о возможном размещении F-35 в Румынии, где НАТО возводит крупнейшую авиабазу на континенте. Такой шаг должен стать сдерживающим фактором для России, чтобы предотвратить повторную агрессию.

Накануне Трамп заявил, что отвергает вариант отправки американских сухопутных войск в Украину, однако подтвердил готовность обеспечить «воздушную» поддержку в рамках американских гарантий. После этой встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров, в Вашингтоне состоялось отдельное совещание военных командующих для обсуждения технических аспектов помощи США. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Генерал Дэн Кейн собрал у себя коллег из Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии.

Отмечается, что сейчас НАТО уже осуществляет воздушное патрулирование Черного моря с румынской базы Михаила Когелничану — известной еще со времен войны в Ираке как опорный пункт американских войск. Именно она рассматривается в качестве основного варианта для размещения истребителей США.

Европейские союзники хотят не только дислокации самолетов, но и подтверждения, что США и дальше будут предоставлять Украине доступ к спутниковым системам GPS и разведке. Дополнительно они добиваются поставки комплексов ПВО Patriot и NASAMS для отражения российских атак, а также разрешения на использование разведывательных самолетов в небе над Черным морем.

Напомним, западные лидеры пообещали гарантии безопасности, которые должны защитить любое будущее мирное соглашение в Украине и предотвратить новую агрессию России. Детали пока неизвестны, но США заявили о готовности предоставить Украине «защиту по типу НАТО» после завершения боевых действий. То есть нападение на Украину будет считаться нападением на союзников. В то же время членство в Альянсе не рассматривается. Возможны и другие форматы: воздушная поддержка, обмен разведданными, контроль над Черным морем и новые поставки оружия. Зеленский заявил, что Украина уже готова закупить американское оружие на 90 млрд дол. с помощью европейских фондов.

Госсекретарь США Марко Рубио 21 августа проведет переговоры с советниками по нацбезопасности Украины и ряда европейских стран на тему разработки гарантий безопасности для Киева.