В ЕС продлили санкции против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе

В ЕС продлили санкции против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе

Послы ЕС продлили санкции против РФ на шесть месяцев.

Евросоюз 8 сентября согласовал продление персональных санкций против России. Их ввели семь лет назад из-за незаконной аннексии украинского Крыма и агрессии на Донбассе.

Об этом сообщил сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Юзвяк в Twitter.

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По его данным, санкции продлили еще на 6 месяцев. В частности, ограничения касаются 48 организаций и 177 человек. Ограничения делают невозможным выдачу виз указанным лицам и замораживают их банковские активы в Евросоюзе.

"Послы ЕС дали зеленый свет на продление на шесть месяцев запретов на выдачу виз и замораживание активов 177 людям и 44 (далее отредактировано на 48 — Ред.) организациям, которые, как считается, взорвали территориальную целостность Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре прошлого года послы Европейского Союза согласовали введение санкций против России за незаконное строительство Керченского моста в аннексированном Крыму.

Как сообщалось, 23 декабря оккупанты открыли железнодорожное сообщение "Крымским мостом". На запуск незаконной переправы глава Кремля Владимир Путин прибыл крымским поездом. Сначала Путин прокатился в кабине машиниста, а затем чаевничал в вагоне-ресторане с якобы простыми рабочими.

В представительстве президента Украины в АР Крым заявили, что открытие железнодорожной части "Крымского моста", которая соединяет аннексированный полуостров с Россией, является незаконным и нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, как и поездка российского президента только открытой переправой.

Впоследствии, 25 декабря, прокуратура АР Крым начала уголовное производство по незаконной переправки лиц через государственную границу Украины "Крымским мостом".

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