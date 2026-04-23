В ЕС прогнозируют постепенное изменение позиции Венгрии в отношении Украины

Резкого изменения политического курса Венгрии в ближайшее время не ожидается, однако практика системной блокировки решений по Украине может уйти в прошлое.

Об этом заявил депутат Европейского парламента, член комитета по бюджетному контролю Даниэль Фрейнд в эфире Эспрессо.

Он выразил удовлетворение результатами голосования в Венгрии и отметил, что это может иметь важное значение для Украины.

«Я очень рад, что венгры проголосовали именно так и что коррумпированный адвокат покинет свой пост в Венгрии. Считаю, что для Украины это тоже очень важное изменение. Никто в Европейском Союзе не накладывал столько вето, как Виктор Орбан за последние несколько лет», — подчеркнул Фрейнд.

По его словам, Виктор Орбан блокировал больше решений, чем почти все другие страны вместе, особенно когда речь шла о санкциях против России и поддержке Украины. Поэтому работа с венгерской стороной была крайне сложной.

В то же время, как отметил евродепутат, после перемен ситуация облегчится, хотя радикального разворота ожидать не стоит.

«Думаю, теперь ситуация станет проще. Хотя я не ожидаю полного разворота венгерской политики на 180°. В Будапеште и дальше будет оставаться скепсис по отдельным вопросам, но, по моему мнению, по крайней мере, практика тотальной блокировки, когда вето налагалось почти на каждое решение, должно остаться в прошлом», — добавил Фрейнд.

Ранее сообщалось, что венгерская нефтяная компания MOL обратилась с явкой на транзит нефти по трубопроводу «Дружба» после того, как Украина завершила ремонтные работы на магистрали.

Мы ранее информировали, что послы государств-членов Евросоюза согласовали выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро и поддержали 20-й пакет санкций против России.