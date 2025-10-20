В ЕС прокомментировали позицию Трампа по поводу уступок по территориям Украины

Кая Каллас / © Офис президента Украины

Реклама

Европейский Союз решительно отверг позицию президента США Дональда Трампа, активно подталкивающего Украину к территориальным уступкам России для прекращения войны. Главный дипломат ЕС Кайя Каллас заявила в Люксембурге, что отказ Киева от территорий станет "очень опасным сигналом" для всего мира.

Об этом сообщает издание Politico.

Комментарии Каллас прозвучали после встречи министров иностранных дел ЕС. Они стали прямым ответом на заявления Трампа и его главного переговорщика Стива Виткоффа, давившего на Владимира Зеленского, требуя уступить регион Донбасса. Сам Трамп заявил, что Россия должна сохранить часть захваченных территорий по соглашению о прекращении огня.

Реклама

Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, провела параллель с историей своей страны:

"Если мы просто раздадим территории, это подаст всем сигнал, что можно просто применить силу против соседей и получить желаемое. Я считаю, что это очень опасно. Именно для этого у нас и существует международное право, чтобы никто так не поступал", - заявила Каллас.

Заявления европейских лидеров прозвучали после встречи Зеленского в Белом доме в прошлую пятницу, которая, по словам информированных источников, покинула украинскую сторону "неудовлетворенной" из-за американского давления.

Европейские лидеры, в отличие от Трампа, сплотились вокруг Киева, настаивая на том, что Украина должна сохранить всю свою территорию в рамках любого мирного соглашения.

Реклама

Каллас подчеркнула разницу между временной оккупацией и юридическим признанием территории: "Я родом из страны, которая была оккупирована 50 лет, но большинство стран мира не признали их российскими территориями. И это тоже многое означало".

Напомним, европейские лидеры подтвердили свою поддержку Украины во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.