Дональд Трамп. / © Associated Press

Стратегия Соединенных Штатов Америки по давлению на Украину в мирных переговорах проваливается. Американский президент Дональда Трамп должен давить на Российскую Федерацию.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью Bloomberg TV.

Дипломатка подчеркнула, что с момента возвращения в Белый дом Дональд Трамп неоднократно призывал Киев пойти на уступки Москвы, чтобы помочь закончить войну. В то же время президент США также угрожал РФ дополнительными санкциями, но, отметила Каллас, большинство из них так и не были введены.

«Их подход (США. — Ред.) заключался в давлении на жертву, на Украину. Через год это не дало результатов, так что, возможно, нам следует сосредоточиться на другой стороне», — сказала Каллас.

Издание отмечает, что заявления Каллас прозвучали на фоне мирных усилий США по выводу из тупика переговоров. Кроме того, европейские союзники Украины были отстранены от участия в переговорном процессе, несмотря на финансирование закупок оружия для Киева после того, как Трамп сократил военную помощь США.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу в одном из интервью. Он заявил: хочет, чтобы президент США оставался на стороне Киева. Кроме того, считает глава государства, его американский коллега не оказывает достаточного давления на российского «фюрера» Владимира Путина.

В то же время, Sky News анализируя мирные переговоры через четыре года войны в Украине, отмечает, что Путин верит в свою победу — хотя успехи его войска на фронте призрачны. Тем временем Дональд Трамп дальше давит на Киев. В частности, его спецпосланник Стив Виткофф как-то заявлял, что не считает Владимира Путина плохим человеком, но все еще настаивает на том, чтобы украинцы полностью отдали России Донбасс.