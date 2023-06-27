В ЕС рассматривают сценарий действий на случай распада России – украинский посол

Европейские лидеры на сегодня понимают, что от РФ можно ожидать, чего угодно, и произойти там может все, что угодно.

Евросоюз уже давно рассматривает разные варианты развития событий в России, в том числе и ее распад, заявил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Об этом дипломат сказал в эфире "Радио Свобода".

По словам Ченцова, при попытке мятежа в РФ ЧВК "Вагнер" и владельца Евгения Пригожина ЕС не просто следил за развитием событий, а проводил интенсивный диалог, в том числе и с украинским руководством.

Так, дипломат напомнил в этом контексте, что Совет Европы решил на 3,5 млрд евро увеличить верхний предел финансирования Европейского фонда мира, из которого выплачивают компенсацию разным странам за переданное Украине оружие.

"То есть это не наблюдение, это готовность к действиям со стороны Европейского Союза и министров (стран ЕС – ред.)", – отметил Ченцов.

Он также сообщил, что Евросоюз уже давно рассматривает разные варианты развития событий в России, среди которых есть и распад страны.

"В Европейском Союзе уже долгое время идет дискуссия по выработке сценариев действий ЕС и государств-членов в случае, в том числе и распада России. Эта война если чему-то научила Евросоюз – конечно, она сплотила, мобилизовала ЕС, но и также научила действовать проактивно, рассматривать разные варианты развития событий и не надеяться на рациональный подход, на разум российских руководителей. То есть они на сегодняшний день понимают, что от России можно надеяться чего угодно и произойти там может все, что угодно", — описал ситуацию представитель Украины при ЕС.

Оценка миром мятежа Пригожина

После попытки Пригожина похода на Москву глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже работает над своей новой стратегией на фоне этих событий. Все страны-члены анализируют разные сценарии развития событий.

В то же время, издание The Times со ссылкой на источники информировало, что Великобритания готовится к возможному внезапному распаду России после неудачной попытки "Вагнера" и Пригожина пошатнуть власть диктатора Владимира Путина.

Сам премьер Британии Риши Сунак сообщил о готовности к нескольким вариантам развития событий в России после попытки мятежа.

В Белом доме заявили, что попытка мятежа – "внутреннее дело России. Нам нужно не отвлекаться на это, а убедиться, что мы сосредоточены на поддержке Украины".

По мнению российского оппозиционера Андрея Пионтковского, после бунта "вагнеровцев" и других событий путинский режим будет свергнут уже вскоре и в довольно мягкой форме.

В МИД Португалии заявили, что бунт предводителя "вагнеровцев" делает "очевидным, что нет сплоченности, что ситуация в России представляет собой некую фрагментацию власти".

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