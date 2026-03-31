В ЕС сделали неутешительное заявление касательно 90 миллиардов для Украины: что произошло

Кайя Каллас.

Реклама

Европейский Союз не может выплатить Украине обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро. Кроме задержки финансирования возникли трудности и с принятием 20-го пакета антироссийских санкций.

Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас во время своего визита в Бучу, передает «Мы — Украина».

По словам чиновника, сейчас ведется активная дипломатическая работа, чтобы решить эти проблемные вопросы до следующего заседания Европейского совета.

Реклама

«Работа продолжается, чтобы преодолеть эти препятствия, но, к сожалению, сегодня у меня нет хороших новостей сообщить, что этот кредит будет выплачен. Вот почему мы до сих пор работаем и, надеюсь, получим это решение в следующий Европейский совет», — отметила Кая Каллас.

В настоящее время ЕС пытается достичь консенсуса между всеми странами-членами, чтобы разблокировать как новый пакет ограничений против агрессора, так и критически важную финансовую поддержку украинского бюджета.

Кредит для Украины от ЕС — что известно

Напомним, 19 марта Венгрия и Словакия заблокировали выделение Украине кредита в 90 млрд евро, устроив демарш на саммите в Брюсселе.

Однако вскоре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что, несмотря на блокирование со стороны Венгрии, ЕС предоставит Украине 90 млрд евро кредита на 2026—2028 годы.

Реклама

Также Владимир Зеленский заявил, что Украина рискует не успеть вовремя подготовить энергосистему и физическую защиту критических объектов к следующей зиме из-за задержки кредита от Евросоюза.