В ЕС сделали заявление о "гибридной атаке" режима Лукашенко: что взволновало Европу

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Вторжение Беларуси в воздушное пространство Литва воздушными шарами - "гибридная атака" режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после общения с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает CNN.

"Ситуация на границе с Беларусью ухудшается, растут случаи проникновения контрабандных воздушных шаров в воздушное пространство Литвы", - сказала фон дер Ляйен.

Заметим, что накануне дипломатическая служба ЕС вызвала временно поверенного в делах Беларуси для вручения дипломатической ноты из-за гибридных действий с территории Республики. Ведь такие действия представляют угрозу Евросоюзу.

"Подобная гибридная атака со стороны режима Лукашенко совершенно неприемлема. Мы готовим дальнейшие меры в рамках нашего режима санкций", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Накануне Вильнюсский аэропорт сообщил, что выходными над аэродромом были введены "временные ограничения воздушного пространства" из-за "навигационных сигналов, характерных для воздушных шаров, которые двигаются в их направлении".

Глава литовского МИД Кястутис Будрис подчеркнул, что Беларусь "специально нацелилась" на литовский аэропорт, заставив его несколько раз вводить временные ограничения только на прошлой неделе.

По данным Вильнюса, в октябре десятки небольших воздушных шаров ворвались в воздушное пространство Литвы. Некоторые из них перевозили контрабандные сигареты.

Напомним, The Telegraph пишет о том, что Россия атакует Европу "оружием хаоса". Так, страна-агрессорка начала запускать с территории Беларуси воздушные шары, оснащенные GPS-трекерами, которые затем переправляются через границу в Литву. Это создает хаос в воздушном движении и является новым этапом в гибридной войне РФ против Европы.