В ЕС соберутся на саммит 18 декабря: какой вопрос Украины обсудят

В ЕС думают, где взять деньги для Украины / © Associated Press

Лидеры Европейского Союза продолжат дискуссии по поиску совместного решения по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины на следующем саммите Европейского Совета, запланированном на 18 декабря.

Об этом сообщает DW.

По данным пресс-секретаря немецкого правительства Штефана Корнелиуса, во время встречи канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера и президентки Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляен в Брюсселе было отмечено, что особая позиция Бельгии по этому вопросу неоспорима. Она должна быть учтена таким образом, чтобы все страны ЕС несли равные риски.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность времени в контексте нынешней геополитической ситуации. Лидеры пришли к согласию, что финансовая поддержка Украины является решающей для обеспечения стабильности и безопасности Европы. Напомним, МВФ и Еврокомиссия пришли к выводу, что в условиях сворачивания финансирования Украины со стороны США и предположения длительной войны Украине понадобится дополнительно 140 млрд евро для покрытия своих военных и бюджетных потребностей в 2026-2024 годах к 2029 году.

Сначала Еврокомиссия предложила для Украины «репарационный заем», который должны были профинансировать за счет 190 млрд евро замороженных активов Центробанка России, находящихся в юрисдикциях ЕС.

Это предложение было отклонено Бельгией, где находятся большинство этих активов. ЕК согласилась проработать другие варианты и подробно описала три сценария:

непосредственное двустороннее финансирование Украины

общие заимствования на уровне ЕС

репарационная ссуда

Бельгия все равно настаивала, что риски, связанные с возможным юридическим решением о возврате активов ЦБР или с отменой санкций и размораживанием активов, должны распределяться.

Кроме того, условия программы МВФ на $8 млрд напрямую связаны с так называемым «репарационным кредитом» от ЕС на сумму 140 миллиардов евро, который предполагается обеспечить за счет замороженных российских активов.