В ЕС согласовали новые санкции против России, включая цены на нефть – журналист

Официально санкции против РФ должны быть введены уже 5 октября.

Послы стран-членов Евросоюза 4 октября согласовали новый санкционный пакет против России. В частности, в списке содержится пункт об ограничении цен на российскую нефть.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС наконец-то согласовали новые санкции против России. Ограничения цены на нефть включены. Должны быть официально приняты завтра", – говорится в коротком заявлении.

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Напомним, 28 сентября Еврокомиссия представила предложения по восьмому пакету санкций против России. В частности, страны "Большой семерки" достигли принципиальной договоренности об ограничении цен на российскую нефть.

Как сообщили в Офисе президента Украины со ссылкой на европейскую сторону, работа над санкциями против РФ должна быть завершена до начала неформального саммита ЕС, запланированного на 7 октября.

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