В ЕС согласовали передачу снарядов Украине: какие вызовы возникают — СМИ

План ЕС покупать снаряды для Украины наталкивается на юридические проблемы относительно того, кто получит деньги.

Через две недели после того, как ЕС объявил об историческом соглашении о предоставлении Украине груды боеприпасов, блок все еще разбирает юридические детали того, как его фактически реализовать.

Об этом пишет Politico.

Ссора заблокировала первый в своем роде план совместной закупки боеприпасов для Украины. После ЕС встретились, чтобы обсудить этот вопрос, но не смогли добиться значительного прогресса в одном из ключевых вопросов, по словам нескольких дипломатов, знающих о переговорах.

Яблоком раздора остается то, будут ли эти контракты на поставку оружия поступать исключительно компаниям ЕС (и как это юридически определить), будут ли они также открыты для внешних производителей. Несколько дипломатов заявили, что Франция настаивает, чтобы деньги остались в пределах ЕС. Греция же и Кипр поддерживают Париж в шаге, который, по словам некоторых дипломатов, связан с их желанием избежать контрактов с турецкими производителями.

Два дипломата добавили, что Европейской комиссии, исполнительному органу ЕС, также нужно сделать больше, чтобы определить потенциал компаний ЕС, прежде чем можно будет достичь окончательного соглашения.

Поскольку этот вопрос застопорился, послы сосредоточились на завершении менее противоречивой части соглашения: соглашения о пожертвовании Киеву крупных партий боеприпасов. Дипломаты, говорившие на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные переговоры, сказали, что послы завершили соглашение о плане пожертвований во время встречи, добавив, что юридический текст, как ожидается, будет официально опубликован на следующей неделе.

Соглашение о совместной закупке быстро сформировалось в последние недели на фоне опасений, что у Киева заканчиваются снаряды, чтобы сдержать нападение России. Но, несмотря на поспешное утверждение соглашения, предусматривающего получение Украиной 1 миллиона боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, вопрос остается хрупким. Также есть обеспокоенность, что оборонной промышленности ЕС не хватает возможностей быстро производить желаемое количество снарядов.

Целью ЕС является запуск плана из трех одновременных частей.

Во-первых, он выделит 1 миллиард евро на возмещение странам, которые могут немедленно пожертвовать боеприпасы — и, возможно, ракеты — из своих военных или перенаправить входящие заказы.

Затем он выделит еще 1 миллиард евро на совместную закупку боеприпасов для Украины и замену снарядов, предоставленных Европой.

Напомним, в конце марта этого года саммит ЕС принял совместную закупку боеприпасов для Украины и допустил передачу ракет.

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