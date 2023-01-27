В ЕС убеждены, что российская пропаганда в войне не добьется успеха

Об этом говорится в заявлении ЕС, вынесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, — пишет Укринформ.

"Кремлевская пропагандистская и дезинформационная кампания не будет иметь успеха в распространении иллюзорной альтернативной реальности. Повторяем: это Россия незаконно и безосновательно напала на Украину. Именно Украина защищается в агрессивной войне РФ, в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН, вопреки лживым заявлениям России. Именно Украина, а не Россия, продемонстрировала настоящую заинтересованность в достижении соглашения о справедливом и устойчивом мире, который полностью отвечал бы международному праву и принципам и обязательствам ОБСЕ, включая закрепленные в Хельсинкском заключительном акте", — говорится в заявлении.

Евросоюз как никогда объединен и солидарен с Украиной, реализующей свое неотделимое право на самооборону в соответствии с международным правом. ЕС будет продолжать оказывать Украине всю необходимую политическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку, и будем делать это "столько, сколько потребуется".

"ЕС приветствует и поддерживает инициативу Украины по достижению справедливого мира. Мы находимся в тесном контакте с нашими украинскими коллегами, полностью осознаем потребности Украины и их насущность и вместе с нашими международными партнерами делаем все возможное, чтобы их удовлетворить", — читаем в заявлении.

В ЕС напомнили, что на этой неделе договорено о седьмом транше военной помощи Украине на сумму 500 млн. евро, а также о дополнительных 45 млн. евро для миссии по тренировке украинских военных EUMAM Ukraine. Таким образом, общая военная поддержка Украины со стороны ЕС превысила 11,5 млрд. евро, в том числе 3,6 млрд. евро в рамках Европейского фонда мира.

Также читайте Слуга народа Крейденко развенчал миф российской пропаганды о "голодающем" Карабахе

Напомним, что ранее прокуратура Берлина заинтересовалась "российским домом", где ведется пропаганда.

Также кремлевская пропаганда пытается продвинуть идею переговоров через западные медиа.

Читайте также:

Ложь о казаках: как российская пропаганда замылила глаза украинцам