В ЕС уверены, что в ближайшие недели предоставит Украине 50 млрд евро: что будет с вето Орбана

В Европейском Союзе уверены, что решение о предоставлении Украине 50 миллиардов евро может быть одобрено в течение следующих нескольких недель.

Украина может получить 50 миллиардов евро от ЕС уже через несколько недель. Однако в блоке до сих пор нет согласия по поводу того, какие уступки предложить Венгрии в обмен на одобрение этой помощи и какие из них страна примет.

Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимных дипломатов и чиновников.

По их словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приближается к принятию компромисса по использованию денег из бюджета блока, даже если соглашение не будет отвечать требованиям, которые он выдвинул после саммита в декабре, когда он заблокировал пакет финансирования.

Отмечается, что в Брюсселе возникает чувство, что в этот раз ЕС мог "раскусить" блеф Орбана.

"Декабрьский саммит стал тревожным звонком… Несколько лидеров поняли, что он на самом деле имеет в виду", — сказал европейский дипломат.

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Отмечается, что Еврокомиссия "установила высокую планку" для выделения каких-либо средств, сигнализируя, что Венгрии придется "пройти долгий путь", прежде чем она сможет получить свою долю из общего фонда, предназначенного для помощи странам в восстановлении после "экономического шока", вызванного пандемией.

Еврокомиссия также рассматривает возможность введения "экстренного тормоза", которое позволит любой блокирующей финансирование Украины стране задержать выплаты и отложить обсуждение на саммите лидеров ЕС. Но в этом случае этот вариант не позволит ни одной стране-члену ЕС наложить вето на выплаты.

Сам консенсус состоит в том, что любой окончательный компромисс должен включать некоторые уступки Венгрии, достаточные для того, чтобы Орбан мог заявить об определенной "победе".

"В декабре он заявил, что никакие деньги из бюджета ЕС не уйдут в Украину… Если это произойдет, как он может сказать, что это победа?" – добавил дипломат ЕС.

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Два дипломата отметили, что второе вето на финансирование Украины побуждает столицы ЕС призвать к так называемой процедуре статьи 7, чтобы приостановить право голоса Венгрии в Европейском Совете.

Сообщается, что хотя в Брюсселе и была готовность предложить Орбану определенные уступки для достижения соглашения, большинство членов отклонили попытку Венгрии разделить финансирование Украины на ежегодные транши, требующие единого ежегодного одобрения. На практике это даст Орбану полномочия ежегодно блокировать финансирование ЕС для Украины или добиваться от Брюсселя уступок за снятие своего вето.

Второй европейский дипломат подчеркнул, что вряд ли страны-члены ЕС примут решение, которое даст Венгрии шанс регулярно шантажировать блок.

Еще одна идея, рассматриваемая ЕС, предусматривает промежуточный пересмотр финансирования в 2025 году, однако сильнейшие сторонники Украины считают этот вариант неприемлемым. Кроме того, это противоречит логике семилетнего бюджета ЕС, призванного предложить стабильность и предсказуемость.

Официальный представитель ЕС отметил, что потенциальный компромисс может предусматривать возмещение исполнительной властью ЕС Венгрии в ее процентной ставке наличными после пандемии.

Напомним, ранее премьер Словакии Роберт Фицо поддержал своего венгерского коллегу Орбана и выступил против выделения Украине 50 миллиардов евро.

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