В ЕС вспомнили жертв терактов 11 сентября, почтил погибших и президент Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что терроризму нет оправдания.

ЕС поддерживает США в защите свободы. Ужасные атаки 11 сентября двадцать лет назад изменили ход истории.

Об этом, отмечая погибших 20 лет назад в результате терактов 11 сентября 2001 года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"11 сентября мы вспоминаем тех, кто потерял жизнь и чтим тех, кто рисковал всем, чтобы помочь им. Даже в самые темные, самые испытательные моменты могут проявляться лучшие человеческие качества. ЕС поддерживает США в защите свободы и сострадания, в противовес ненависти", — отметила председатель Еврокомиссии.

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"Ужасные атаки 11 сентября двадцать лет назад изменили ход истории. Помним жертв и благородные жертвы многочисленных людей, которые бросились на помощь после теракта. ЕС продолжит оставаться союзником США в длительной борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех его проявлениях", — заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

В свою очередь президент Владимир Зеленский, чествуя погибших 20 лет назад в результате терактов 11 сентября 2001 года, подчеркнул, что терроризму нет оправдания. "20 лет назад ужасные атаки 9/11 навсегда изменили мир. Сегодня мы вместе с американским народом вспоминаем жертв этой трагедии. Терроризму нет оправдания, мы должны и в дальнейшем совместно противодействовать ему", — написал он в Твиттере. Зеленский отметил, что Украина остается бок о бок с США в этой борьбе. Напомним: 20 лет назад в Ньйо-Йорке в США 11 сентября 2001 года с помощью захваченных пассажирских самолетов произошел террористический акт (также известный как 9/11). В результате нападения погибли 2996 человек, более 6000 получили ранения.

в США с помощью захваченных пассажирских самолетов В результате нападения Теракт стал крупнейшим в истории по количеству жертв; инфраструктура понесла убытки на сумму не менее 10 млрд долларов США.

по количеству жертв; инфраструктура понесла убытки на сумму не менее Президент США Джо Байден призвал американцев к единству во время своего выступления по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября (также известных как 9/11). Новости мира: в США рассекретят часть документов, связанных с терактами 11 сентября

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