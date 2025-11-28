ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
В ЕС высмеяли истерику Путина о "нелегитимности" Зеленского

В ЕС ответили Путину на его упреки о власти в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Европейский Союз заявляет, что Владимир Зеленский является демократически избранным президентом Украины . Впрочем, "фюрер" Кремля Владимир Путин испытывает некоторые трудности с признанием этого.

Об этом заявила главный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо, сообщает The Guardian

"Президент Зеленский является демократически избранным украинским народом президентом Украины", – подчеркнула Пиньо.

По ее словам, Европейский Союз работает вместе с Зеленским и поддерживает его "многочисленные усилия, направленные на то, чтобы окончательно покончить с этой ужасной войной и достичь мира".

"Очевидно, что президент Путин испытывает определенные трудности с признанием демократически избранного президента своей соседней страны - Украины", - констатировала главный представитель Еврокомиссии.

Напомним, накануне во время пресс-конференции Путин сделал ряд заявлений о "мирном договоре". По его словам, Москва "согласна", что перечень пунктов США по Украине "может быть положен в основу будущих договоренностей".

Впрочем, "фюрер" в очередной раз высказался о якобы "нелегитимности" украинского лидера Владимира Зеленского. Мол, это делает невозможным юридически обязывающее соглашение. А потому, нагло заявил Путин, украинцам следует провести выборы.

