- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 316
- Время на прочтение
- 1 мин
В ЕС высмеяли истерику Путина о "нелегитимности" Зеленского
В ЕС ответили Путину на его упреки о власти в Украине.
Европейский Союз заявляет, что Владимир Зеленский является демократически избранным президентом Украины . Впрочем, "фюрер" Кремля Владимир Путин испытывает некоторые трудности с признанием этого.
Об этом заявила главный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо, сообщает The Guardian
"Президент Зеленский является демократически избранным украинским народом президентом Украины", – подчеркнула Пиньо.
По ее словам, Европейский Союз работает вместе с Зеленским и поддерживает его "многочисленные усилия, направленные на то, чтобы окончательно покончить с этой ужасной войной и достичь мира".
"Очевидно, что президент Путин испытывает определенные трудности с признанием демократически избранного президента своей соседней страны - Украины", - констатировала главный представитель Еврокомиссии.
Напомним, накануне во время пресс-конференции Путин сделал ряд заявлений о "мирном договоре". По его словам, Москва "согласна", что перечень пунктов США по Украине "может быть положен в основу будущих договоренностей".
Впрочем, "фюрер" в очередной раз высказался о якобы "нелегитимности" украинского лидера Владимира Зеленского. Мол, это делает невозможным юридически обязывающее соглашение. А потому, нагло заявил Путин, украинцам следует провести выборы.