В ЕС задумали разделить пути Украины и Молдовы: что происходит за кулисами переговоров

Флаг Европейского союза. / © Associated Press

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Европейский Союз может разделить процесс рассмотрения заявок на вступление Украины и Молдовы.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

По ее словам, такую возможность рассматривают из-за того, что Молдова демонстрирует более быстрый прогресс в проведении реформ, которые ЕС выдвигает всем кандидатам на членство.

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"Молдова действительно чувствует исторический момент. Мы никогда не видели такого отношения: для них это проект мира, стремление быть частью общности ценностей и демократии. Они готовы сделать все возможное", - подчеркнула Кос.

Она также отметила, что у Евросоюза нет противников вступления Молдовы.

Что касается Украины, Кос признала, что ее ситуация сложнее: ЕС впервые ведет переговоры о членстве со страной, которая находится в состоянии активной войны. Тем не менее, поддержка евроинтеграции Украины среди стран-членов остается высокой, за исключением Венгрии.

Еврокомиссар рассказала, что Украина сделала значительные шаги вперед в реформах и выполнила много требований, в том числе в отношении прав меньшинств, однако Венгрия считает их недостаточными. Будапешт блокирует открытие переговорных кластеров для Украины.

"Украина сделала достаточно - могу подтвердить это по своему опыту диалога между Украиной и Венгрией. Однако для Венгрии этого недостаточно. Теперь должны искать пути, как убедить Будапешт разрешить открыть первый кластер", - отметила Кос.

Она также напомнила, что Венгрия проводит кампанию против вступления Украины в ЕС: правительство Виктора Орбана в письменном виде призвало граждан голосовать против Украины на "референдуме" по расширению Евросоюза.