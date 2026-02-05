Кремль. / © Associated Press

Западные санкции оказывают «значительное влияние» на экономику Российской Федерации. Впрочем, эти ограничения — не панацея, а потому, к сожалению, их всегда можно обойти.

Об этом заявил посланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан, сообщает The Guardian.

«Я достаточно оптимистично сконфигурирован. Возможно, в течение 2026-го мы дойдем до точки, когда все станет неустойчивым, поскольку значительная часть российской экономики была искажена развитием военной экономики за счет гражданской. Я думаю, что игнорирование законов экономического тяготения может продолжаться лишь некоторое время», — высказался европейский чиновник.

По его словам, украинские коллеги сообщили ему, что Россия в прошлом месяце смогла запустить вдвое больше беспилотников и ракет по сравнению с январем 2025 года. Впрочем, говорит О’Салливан, военная машина Владимира Путина не прошла без последствий для экономики в целом, которая испытывает наибольшую нагрузку с начала большой войны. В частности, доходы от нефти падают, инфляция составляет около 6%, а процентные ставки — 16%.

Издание отмечает, что с момента полномасштабного вторжения РФ в 2022-м ЕС ввел беспрецедентные 19 раундов санкций против Кремля, которые касаются более 2700 физических и юридических лиц, а также остановили торговлю в крупных экономических сферах — энергетике, авиации, ИТ, предметах розничной торговли.

По его словам, ЕС стремится убедить другие страны не разрешать перепродажу европейских товаров России, особенно компонентов, которые можно использовать для военного использования.

О’Салливан заявил, что блок добился определенного успеха в «предотвращении прямого реэкспорта критически важной продукции для оружия» через Центральную Азию, Кавказ, Турцию, Сербию, ОАЭ и «в меньшей степени» через Малайзию. В то же время Китай, добавил политик, с его «безграничной» дружбой с Москвой, был исключением.

«Китай явно занимает определенную роль в поддержке России, хотя и не в форме прямых поставок военной техники», сказал он.

О’Салливан заявил, что ЕС успешно принял меры по противодействию российскому теневому флоту — устаревшим танкерам, владельцы которых находятся под неизвестным контролем, транспортирующим российскую нефть на экспортные рынки Китая и Индии. По состоянию на декабрь около 600 судов находились под санкциями ЕС.

По словам О’Салливана, среди государств-членов ЕС гораздо больше осознания возможности продажи западных технологий иностранным дистрибьюторам, которые затем поставляют товары в Россию.

«Я не думаю, что мы полностью устранили проблему, но я думаю, что мы ее снизили. Если вы поедете в Киев, в Институт судебных экспертиз, то после разборки сможете увидеть, откуда происходят компоненты. К сожалению, они преимущественно из западных стран, будь то США, ЕС, Швейцария или Великобритания. Это стыдно всем нам», — добавил он.

Напомним, аналитики ISW в одном из отчетов сообщили о том, что война в Украине добивает экономику РФ. В то же время российский пытается дальше скрывать и игнорировать экономические последствия вторжения в Украину, западные санкции и плохие решения в экономической политике.

«Постоянное заблуждение Кремлем уровня инфляции имеет целью создать впечатление, что ни война в Украине, ни западные санкции не вредят российской экономике», — констатируют в Институте изучения войны.